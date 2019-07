Un Posto al Sole, anticipazioni 30 luglio: Otello tra due amori

Quello che stiamo per vedere nelle nuove puntate di Un Posto al Sole è un mix tra scoperta esilarante e colpo di scena. Cosa stiamo per scoprire?

Un Posto al Sole non va in vacanza e così i protagonisti stanno per raccontarci qualcosa di nuovo, dove non mancheranno i grandi colpi di scena.

Il processo Picardi è alle porte

Manlio Picardi torna in scena per il processo, tanto che Susanna e Adele sembrano essere pronte ad affrontare il tutto insieme a Niko e Ugo.

Una preparazione professionale da parte dei due legali ma un grande colpo di scena da parte di Adele, che potrebbe compromettere tutto quanto e dare a Manlio la possibilità di uscire dal carcere.

Susanna si troverà in estrema difficoltà nell’andare a favore del padre, tanto che il rapporto con la madre diventerà sempre più difficile e compromesso.

Nel mentre la tremenda Mia arriva alla terrazza insieme ad Alex, con la confusione di Vittorio che nel suo cuore vorrà stare solo con Beatrice.

Otello combattuto tra due amori

Otello è depresso per l’allontanamento della sua Teresina, ma un nuovo amore si affaccia alla sua porta ed è intenzionato a non farselo scappare. Decide così di partecipare al motoraduno, ma succede qualcosa di molto grave che lo vede costretto a rientrare praticamente subito. Cosa sarà accaduto a Teresa?

Serena e Leonardo sono sempre più uniti e un problema alla barca a vela, farà da complice per far capire ai due il loro legame particolare.