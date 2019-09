Un Posto al Sole, anticipazioni 3 settembre: la proposta di matrimonio

Un Posto al Sole si tinge di romanticismo? Non solo, perché come alcune coppie trovano la gioia altre sono inclini al fallimento più completo. Ecco cosa succederà

Le coppie di Un Posto al Sole sono romantiche ma – allo stesso tempo – qualche minaccia arriva su loro tanto che alcune rischiano di dirsi addio per sempre. Ecco tutte le novità.

La crisi tra Filippo e Serena

Filippo non ci casca e sa benissimo che il rapporto tra la moglie e Tommaso, non è così innocente come tutti credono. In effetti tra loro c’è stato un bacio – poi un litigio e successivamente nuovamente un rapporto molto tenero.

Filippo si è accorto di tutto e ora vuole parlare con Tommaso, così da comprendere cosa sia accaduto tra loro e se deve preoccuparsi. Non sa se riuscirà a perdonare Serena per i suoi tanti errori: gli spoiler ci indicano anche che nelle prossime settimane i due avranno uno scontro, molto aspro.

Ma non è l’unica coppia in crisi, perché dopo che il Giudice ha definito il destino di Manlio ora Renato si sente libero di vivere la sua passione per Adele. Nello stesso tempo si rende conto di aver messo Anna da parte e prima di perderla vuole tentare ancora l’ultima carta.

La proposta di matrimonio

Ma con tutte le coppie che si lasciano e vogliono mollare il passo, c’è qualcuno che invece pensa a costruire un futuro. Niko è pronto per fare la sua proposta di matrimonio a Susanna, ora che tutta la loro vita sembra essere a posto e serena.

Quello che dovranno affrontare ora sono i loro genitori, che saranno sicuramente felici per loro – anche se il ritorno di una ex collega potrebbe mettere un attimo tutto in subbuglio.