Un Posto al Sole, anticipazioni al 3 novembre: Serena parte con Irene

Le anticipazioni di Un Posto al Sole lasciano tutti i fan senza fiato visto quello che sta per accadere: si risolveranno le cose per i protagonisti?

Nuove anticipazioni di quello che stiamo per vedere a Un Posto al Sole, dove le trame si infittiscono e nuovi personaggi sono messi in rilievo.

L’aggressione e il segreto di Silvia

Sono puntate al cardiopalma e l’aggressione subita da Michele e Silvia porterà ad un effetto domino devastante. Infatti i due coniugi sono stati aggrediti da due malviventi lungo la strada per Indaca: Michele non è riuscito a difendere la donna che ora si trova sotto evidente stato di shock.

Nel frattempo però la sua chiusura e il suo distacco dal mondo, fa pensare che sia accaduto qualcosa non ancora emerso: gli spoiler infatti parlano di un segreto che Silvia custodisce proprio in merito a quella terribile sera. Michele si sente in colpa e il loro matrimonio sembra destinato a naufragare definitivamente. Cosa è successo in quelle ore terribili?

Protagonista anche il giovane Niko che preso da un momento di sconforto, decide di lasciare lo studio Navarra. Renato non sarà per nulla contento ma, nello stesso tempo, è molto preoccupato per il figlio. Questa volta decide però di fare un passo indietro e chiedere aiuto a Franco.

Serena parte con Irene

Serena non ha potuto dire nulla a Filippo dei suoi sentimenti perchè interrotta da Leonardo, sempre più furioso e geloso della situazione. Nello stesso tempo il bel Sartori parte per Tenerife lasciandosi dietro tutte le preoccupazioni.

A quel punto Serena prende una decisione inaspettata e decide di partire con Irene, per confessare al suo ex marito i suoi sentimenti e cercare di ricostruire la famiglia che stava per andare a rotoli dopo la gravidanza. Cosa dirà Filippo? E, soprattutto, Leonardo non si intrometterà dopo questa decisione?