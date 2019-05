Un Posto al Sole, anticipazioni 3 giugno: guerra tra Ferri e Palladini

Un Posto al Sole si prende la sua pausa per il week end ma poi torna con tantissime novità, come una nuova guerra tra Ferri e Palladini

Una nuova guerra in un Posto al Sole? Sembra proprio che il vero temperamento di Roberto Ferri stia tornando, lasciando indietro quello sdolcinato e un pochino troppo buono!

Il problema di Anita

Anita rischia di perdere il suo lavoro a Caffè Vulcano, a causa dei tantissimi ritardi e dei suoi problemi personali che mettono a repentaglio tutta la sua vita.

Ora, che si è liberato un posto a Palazzo Palladini, Anita ha fatto domanda per avere una sua indipendenza personale. Gli inquilini della terrazza si stanno consultando ma temono lei non possa essere affidabile.

Nel frattempo la piccola sorella di Anita, appresa la notizia, litiga e fa emergere delle problematiche che potrebbero cambiare il corso delle cose.

La guerra tra Ferri e Palladini

E’ tornata la guerra tra Ferri e Palladini, come un tempo e come se gli anni non fossero mai passati. Ricordate l’eredità ricevuta da Serena e Filippo? Ecco, Ferri ha fatto loro un’offerta per creare una impresa di Charterin.

Una idea grandiosa, se solo non fosse che Alberto se ne vuole impossessare rubandola loro e facendo in modo di lasciarli indietro. Marina continua nel mentre la sua lotta per eliminare Palladini, ma la domestica non è più molto convinta di volerla aiutare e sta per rivelare tutto al bell’Alberto.

Ferri capirà tutto, come si evince da Vero, tanto che ritornerà ad essere quello di prima – spietato e senza scrupoli – pur di salvare la sua idea e metterla in pratica con il figlio.

Ne vedremo delle belle!