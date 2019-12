Un Posto al Sole, “Il passo falso di Viviana e Eugenio”: anticipazioni al 3 gennaio

Un Posto al Sole torna ad appassionare gli italiani con nuove puntate, le cui anticipazioni svelano che vi saranno importanti novità

Scopriamo cosa accadrà nelle prossime puntate di Un posto al sole, dove ci si concentrerà sui personaggi di Eugenio e di Viviana.

Eugenio e Viola in crisi?

Eugenio Nicotera (Paolo Romano) deciderà di prendersi carico di un nuovo lavoro che lo terrà fermo per vario tempo a Napoli. A causa proprio di questa nuova attività, si scontrerà con sua moglie Viola (Ilenia Lazzarin).

Non è chiaro se però il motivo del dissidio sia l’impossibilità di Eugenio di rientrare a Torino oppure l’incarico in sé, che non andrà a genio alla moglie.

La rabbia di Viviana contro Filippo

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, continuerà la storyline di Filippo (Michelangelo Tomaso) e Viviana (Angela Bertamino). L’uomo riuscirà molto difficilmente a tenere nascosto il tradimento alla moglie Serena (Miriam Candurro), che potrebbe venirne a conoscenza in qualsiasi momento, con effetti devastanti per la coppia.

Concluso il Natale, Filippo e Serena dovranno fare i conti per consentire a quest’ultima di capire alcune cose riguardo Viviana. La donna, che aloggia nel B&B di Serena, entrerà in contatto con la moglie di Filippo, e avrà bisogno di un lavoro.

Serena inizierà a insospettirsi per alcuni elementi e soprattutto per il motivo per cui una donna brillante come Viviana non debba ottenere il lavoro voluto.

Filippo avrà difficoltà a mantenere in piedi il suo castello di carte, ma in suo aiuto arriverà Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), che probabilmente cercherà di tenere la donna lontana da suo figlio per proteggerlo.

Nonostante i tentativi di Roberto, la coppia finirà comunque per scontrarsi duramente. Viviana, stanca per via degli ultimi eventi, sembrerà essere pronta a esplodere e a tirare fuori tutta la verità, mettendo Filippo in seri guai con Serena.