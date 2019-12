Un Posto al Sole, “Bianca terrorizzata da un adulto”: anticipazioni al 3 gennaio

Un Posto al Sole accompagnerà i telespettatori anche in queste vacanze natalizie, lasciando spazio a importanti novità riguardanti i protagonisti della soap opera

Scopriamo cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera di Rai 3, Un posto al sole, in onda fino al 3 gennaio.

Capodanno nella soap

La sera del 31 dicembre 2019, Un posto al sole non andrà in onda. La motivazione? Lasciare spazio al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che invierà agli italiani il suo messaggio di auguri di fine anno. Per tale ragione, gli episodi riprenderanno regolarmente a partire da mercoledì 1 gennaio 2020.

Le puntate riprenderanno con il festeggiamento del Capodanno a Palazzo Palladini. Nel corso della celebrazione, vi saranno alcuni simpatici imprevisti.

Renato, che desidera dimostrare a tutti cosa è in grado di fare, convincerà Otello a organizzare una divertentissima serata per il festeggiamento del Capodanno. Tuttavia, i due dovranno fare i conti con degli esiti inattesi per la loro festa.

La disperazione di Bianca

Quando le vacanze natalizie giungeranno sulla via della conclusione, Bianca si sentirà colta dalla disperazione. La piccola, infatti, sarà terrorizzata all’idea di dover rivedere la maestra Gagliardi. Franco e Angela, di conseguenza, dovranno affrontare la delicatissima situazione.

Intanto, Eugenio e Viola saranno alle strette per via del lavoro offerto all’uomo, e la situazione peggiorerà quando arriverà la chiamata di Aldo Leone.

Mentre il rapporto tra Giulia e Marcello avrà una svolta positiva, nel corso delle vacanze Mariella e Guido si ritroveranno davanti un ospite che li stravolgerà.

La presenza di Viviana a Napoli continua a rivelarsi un grande problema per Serena e Filippo. La moglie dell’uomo continuerà a non capire le motivazioni che hanno portato al rifiuto del lavoro a Viviana, e nel frattempo Filippo avrà fortissime difficoltà a continuare a mentire alla donna.