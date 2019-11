Un Posto al Sole, “Diego si ricorda tutto”: anticipazioni al 29 novembre

Un Posto al Sole continua a dedicare ampio spazio alla vicenda di Aldo Leone, tenendo letteralmente incollati i telespettatori allo schermo

Scopriamo cosa accadrà nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, con le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 25 al 29 novembre

Il nuovo lavoro di Diego

Diego Giordano avrà l’opportunità di iniziare un nuovo lavoro, dopo essere stato scagionato dall’accusa di omicidio nei confronti dell’avvocato. Il padre Raffaele, però, sarà in pensiero per il figlio, proprio per questa nuova offerta fatta al figlio.

Diego farà, inoltre, uno strano incontro al Caffè Vulcano. Dopo di quest’incontro, l’uomo si ritroverà a combattere contro la sua memoria debole.

Proprio l’incontro consentirà a Diego di ricordare qualcosa di nuovo sull’incidente di Aldo Leone.

Riaffiorano i ricordi di Diego

Una volta recuperata la memoria, Diego sarà certo di aver trovato il colpevole dell’aggressione all’avvocato Aldo Leone. Nonostante ciò, non saprà come agire per dimostrare a tutti la sua innocenza una volta per tutte.

Diego deciderà di confidarsi con il padre Raffaele e con Niko: rivelerà di aver ricordato qualcosa in più sulla notte dell’incidente di Aldo Leone. I due, però, non sapranno che fare e si limiteranno a preoccuparsi molto per lui.

A quel punto Diego Giordano penserà di prendere una sconvolgente e improvvisa iniziativa.

Nel frattempo, Vittorio proverà a riconquistare Alex senza però riuscirci. Deluso dalla vicenda, avrà un divertente incontro/scontro con un bravo e applaudito cantante alla radio. Grazie a quest’ultimo, il ragazzo si farà venire l’idea di organizzare un piano romantico per riconquistare la sua amata.

Infine, Diego si soffermerà a pensare a lungo a una proposta appena ricevuta, mentre Filippo cercherà di riavvicinarsi di nuovo a Serena. Non tutto, però, sembra che andrà per il meglio. Cos’altro accadrà nelle prossime puntate di Un posto al sole?