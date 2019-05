Un Posto al Sole, anticipazioni 29 maggio: il duro rifiuto di Mariella

Un Posto al Sole non si ferma mai e ci sarà Guido profondamente amareggiato per il duro rifiuto di Mariella. Cosa sta per succedere?

Tra le anticipazioni della soap Un Posto al Sole, ci sono alcune novità che lasciano senza parole e potrebbero compromettere il rapporto dei protagonisti.

Vittorio Del Bue sconvolto da Patrizio

Vittorio è ancora molto confuso, seppur tra le braccia di Alex il ritorno della sua vecchia fiamma gli crea non poche paranoie.

Ma a sconvolgerlo non è tanto l’amore bensì il comportamento del suo amico Patrizio, che si scoprirà fare uso di anfetamine che lo rendono quasi invincibile agli occhi di tutti.

In effetti i suoi successi e il suo ostentare tutto quello che fa, non viene visto di buon occhio e per questo motivo Vittorio indagherà sino all’amara scoperta.

Ma perché tutto questo? Patrizio non si capacita di aver perso Rossella, così ha iniziato a rifugiarsi nelle sostanze sino a trovare in loro una valvola di sfogo.

Il rifiuto di Mariella ferisce Guido

Nelle prossime puntate il padre di Vittorio, Guido Del Bue, farà di tutto per stupire la sua Mariella.

I rumors ci dicono che ci sarà una proposta di matrimonio molto romantica, ma che Mariella rifilerà un no secco a Guido. Perché? I sensi di colpa per non avergli ancora detto la verità su Lorenzo, rimbombano in tutto il palazzo.

Il suo no lascerà Guido di sasso e il rapporto potrebbe venire completamente compromesso: sarà il momento in cui Mariella gli dirà la verità sulla paternità?