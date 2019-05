Un Posto al Sole, anticipazioni 28 maggio: Il destino di Niko e Rossella

Un Posto al Sole entra nuovamente nel vivo e le anticipazioni ci svelano qualcosa di inedito, soprattutto sul destino di Niko e Rossella

Cosa sta succedendo in Un Posto al Sole? Niko e Rossella stanno per attraversare un momento delicato mentre Patrizio è al centro della scena

La rivolta di Patrizio

Patrizio è tornato a Napoli e come sappiamo i suoi successi al Caffè Vulcano lasciano tutti perplessi. Il suo amico Vittorio, in primis, nota dei comportamenti che non seguono una linea normale e la scoperta si fa veramente tremenda da digerire.

Patrizio fa uso di anfetamine e una volta che Vittorio lo scopre, lo mette con le spalle al muro sino a quando anche i genitori non si rendono conto che c’è un problema serio da affrontare.

Non è facile avere una dipendenza e dover smettere di sentirsi invincibile, per questo motivo Patrizio si rivolterà e non saprà da che parte andare: ma grazie ai genitori, dai rumors presenti in rete, tutto si appianerà nel migliore dei modi.

Il destino di Niko e Rossella

La rivista Intimità ha intervistato Niko e Rossella, ovvero Luca Turco e Giorgia Gianetiempo che sono una delle tante coppie vere che si sono formate mentre si lavora insieme nella soap.

Alla rivista hanno svelato qualche anticipazione dei prossimi giorni, evidenziando che Rossella si troverà ad un bivio tra Diego e Patrizio – non sapendo chi amare e chi scegliere tra i due fratelli Giordano.

Niko invece svela che Susanna dovrà affrontare nuovamente dei seri problemi: il colonnello torna a fare danni o è successo qualcosa in carcere?