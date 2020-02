Un Posto al Sole, “Andrea e Arianna di nuovo insieme”: anticipazioni al 28 febbraio

Un posto al sole torna con degli avvincenti episodi che approfondiranno le vicende dei personaggi di Arianna e di Andrea, impegnati con l’adozione del bambino

Scopriamo cosa accadrà nelle prossime puntate di Un posto al sole, in base alle anticipazioni relative agli episodi in onda dal 24 al 28 febbraio.

L’adozione di Arianna e Andrea

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, si lascerà ampio spazio ai personaggi di Arianna e di Andrea, che, dopo aver ricevuto una telefonata che li avvisa che possono adottare un bambino, partiranno alla volta del Madagascar.

In modo assolutamente sorprendente, Andrea, nonostante i suoi innumerevoli impegni di lavoro a Londra, deciderà di seguire la donna in questa splendida avventura.

Sembra proprio che ci sarà un lieto fine nella storia tra Andrea e Arianna, visto il riavvicinamento del momento e la lieta notizia dell’arrivo del bambino, che non fa altro che fungere da collante alla coppia.

L’assenza della donna, però, causerà qualche problema relativo alla gestione del Vulcano, che è sempre più in carenza di personale. Servirà, quindi, che che qualcun altro dia una mano e offra il suo indispensabile aiuto.

L’addio di Andrea

La storyline di Andrea e Arianna è destinata a concludersi e in maniera non molto positiva, se si considera l’uscita dalle scene dell’attore Davide Devenuto, interprete per l’appunto del personaggio di Andrea.

Sembra proprio che queste puntate saranno le ultime girate dal bell’attore!

Una delle ipotesi più gettonate dai fan era che Andrea rinunciasse all’adozione, restando a Londra e mandando di conseguenza a rotoli la sua relazione con Arianna.

Sfumata questa possibilità, è probabile che, nonostante Andrea abbia deciso di seguire la moglie in Madagascar e di affrontare seriamente l’adozione, il suo personaggio farà il papà restando una presenza “off screen”, perennemente in trasferta a Londra.

Un’altra ipotesi accreditata è che accadrà qualcosa di presumibilmente tragico che porterà i due a separarsi.