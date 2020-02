Un Posto al Sole, “Serena e Leonardo complici?”: anticipazioni al 28 febbraio

Un posto al sole torna con nuovi e avvincenti appuntamenti che si focalizzeranno in particolar modo sulla storyline di Filippo, Serena e Leonardo

Scopriamo cosa accadrà nelle prossime puntate di Un posto al sole, dal 24 al 28 febbraio, dal lunedì al venerdì in prima serata su Rai 3.

L’allontanamento di Filippo

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, i telespettatori avranno modo di assistere nuovamente alle vicende che coinvolgono il triangolo formato da Filippo, Serena e Leonardo.

Andranno ancora avanti i tentativi di Filippo (Michelangelo Tommaso), che vuole in ogni modo riconquistare la moglie Serena.

La donna, però, si ritroverà a essere molto combattuta, sia per la difficoltà di perdonare il tradimento del marito, che per la presenza di Leonardo (Erik Tonelli), il quale sarà in grado di scatenare na serie di conflitti e di tensioni all’interno della coppia.

A quel punto, stanco per i ripetuti tentativi, rivelatisi vani, Filippo potrebbe decidere di allontanarsi definitivamente da Serena e di lasciarle la libertà di trascorrere la sua vita con chi crede.

Nel frattempo, la cameriera Clara, delusa dal comportamento di Alberto, deciderà di interrompere la sua gravidanza, sottoponendosi alla pratica di aborto in ospedale.

La passione di Leonardo

Nei prossimi episodi della soap opera italiana più amata, il personaggio di Leonardo si mostrerà sempre più interessato a Serena (Miriam Candurro) e farà in ogni modo per avvicinarsi sempre di più alla donna, a discapito di Filippo.

Mentre Filippo e Serena saranno sempre di più ai ferri corti, Leonardo si mostrerà seriamente e follemente innamorato della Cirillo.

L’uomo approfitterà dell’allontanamento tra moglie e marito, per inserirsi all’interno della coppia, per incunearsi tra i due e per provare a sedurre definitivamente la donna.

Infine i personaggi di Andrea e Arianna decideranno di volare fino in Madagascar, per conoscere il bambino che dovranno adottare.