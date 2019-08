Un Posto al Sole, anticipazioni 28 agosto: la vendetta di Marina Giordano

Un Posto al Sole è iniziato di nuovo a pieno regime e Marina Giordano ora ha un piano per salvare il padre, spingendosi dove non dovrebbe. Cosa sta per succedere?

Quanto ci era mancato Un Posto al Sole? Tantissimo e ora i protagonisti sono pronti a darci emozioni e regalarci colpi di scena molto particolari.

La grande solitudine di Alex

Alex non è più la stessa da quando il padre, ora diventato donna, ha fatto visita al Caffè Vulcano per cercare le sue due figlie. Mia sa la verità sul padre ma non lo ha più visto e non vuole sentir parlare di lui.

Dall’altra parte la sorella maggiore sente il peso della responsabilità, tanto che non si rende conto che Vittorio nutre forti dubbi nei suoi confronti dopo il tradimento con Beatrice.

Proprio il ragazzo sta per tornare dalle ferie, passate con il padre e il piccolo Lorenzo, deciso nel fare una scelta tra le due ragazze: ma la storia di Alex potrebbe frenarlo facendogli fare un passo azzardato – dettato dal cervello e non dal cuore.

La vendetta di Marina Giordano

Dall’altra parte abbiamo Marina Giordano che non si da per vinta e vuole salvare il nome del padre, dicendo al mondo che è innocente e mai avrebbe ucciso un uomo.

Ora è pronta ad incontrare il figlio della vittima, cercando di capire come fosse stato possibile aver accusato l’uomo sbagliato durante quel periodo.

Marina si spingerà forse troppo oltre e ogni suo passo potrebbe compromettere definitivamente le sorti del padre. Alberto Palladini la tiene sotto controllo e dopo aver scoperto la verità farà di tutto per ricattarla, senza mezzi termini cercando di ottenere tutto quello che desidera.

Ma anche per lui è in arrivo un colpo di scena inaspettato da tutti noi. Cosa sta per accadere?