Un Posto al Sole, la mossa di Eugenio “contro” Viola: anticipazioni al 27 marzo

Un posto al sole torna su Rai3 con nuovi e coinvolgenti episodi, che dedicheranno ampio spazio ai personaggi di Viola e di Eugenio

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi di Un posto al sole in onda dal lunedì al venerdì su Rai1, che vedranno il ritorno di Viola a Palazzo Palladini e la diatriba con il marito Eugenio.

Il ritorno di Viola

In base alle anticipazioni, riguardanti le prossime puntate di Un posto al sole messe in onda su Rai3, trapela che Viola farà ritorno a Napoli, e in particolare a Palazzo Palladini, dove ritroverà suo marito Eugenio Nicotera.

L’occasione sarà quella del tanto atteso giorno della Festa del Papà, evento che Viola vuole trascorrere, con il figlio Antonio, in compagnia della famiglia.

Tuttavia, si creeranno nuove tensioni tra i coniugi ed Eugenio tenterà in tutti i modi di alleggerire l’atmosfera con Viola.

Nel frattempo, il personaggio di Raffaele si sentirà a dir poco amareggiato dalla decisione del figlio: di conseguenza a ciò, deciderà di mettere in atto una bizzarra vendetta.

Infine, Alex, dispiaciuta dall’atmosfera tesa in casa, tenterà di organizzare un confronto tra Rosaria e Carla.

Le bugie di Eugenio

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Viola si renderà conto che Eugenio le ha mentito per proteggere la sua famiglia.

L’aria di tensione all’interno della coppia sarà provocata dalla volontà di Eugenio di tenere fuori dai suoi problemi la famiglia.

Nicotera chiederà, piuttosto, il sostegno di Raffaele e Ornella. Questi ultimi, però, saranno molto preoccupati per la situazione e decideranno di intervenire.

Una volta scoperte le bugie di Eugenio, Viola non la prenderà affatto bene, ma dopo essersi calmata deciderà di stare accanto al marito.

Nel frattempo, Nicotera sarà sempre più convinto di voler approfondire le indagini: deciderà di puntare il dito su uno dei membri del clan Tregara.