Un Posto al Sole, la scelta di Eugenio: anticipazioni al 27 marzo 2020

Un posto al sole torna su Rai3 con nuovi e imperdibili episodi che si concentreranno sui personaggi di Eugenio e di Viola

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi di Un posto al sole!

Il segreto di Eugenio

In base alle ultime indiscrezioni, relative alle trame di Un posto al sole, protagonista indiscusso delle prossime puntate della soap opera di Rai3 sarà Eugenio Nicotera.

Negli appuntamenti in onda da lunedì 23 a venerdì 27 marzo 2020, infatti, il pubblico avrà modo di vedere come Eugenio Nicotera sarà sempre più deciso a nascondere un segreto a Viola.

I misteri di Nicotera riguardano il lavoro: l’uomo crede di poter proteggere la moglie nascondendole la verità relativa agli alcuni eventi.

A quel punto Ornella e suo marito, preoccupati e contrari per la scelta di Nicotera, non sapranno come comportarsi, ma penseranno di dover fare qualcosa per cambiare la situazione.

L’intenzione di salvaguardare la sua famiglia porterà Eugenio a chiedere il supporto di Raffaele: la vicenda, però, avrà dei risvolti a dir poco complicati.

La scoperta di Viola

Negli ultimi tempi, Viola è sempre più sospettosa nei confronti del marito ed è convinta che l’uomo le nasconda qualcosa di veramente importante.

La donna, dopo aver indagato a lungo, scoprirà finalmente la verità: Eugenio le teneva nascoste delle informazioni riservate riguardanti il suo lavoro.

Dopo la scoperta della moglie, Eugenio sarà costretto a prendere una scelta, che avrà delle conseguenze su tutta la sua famiglia.

Viola non se la prenderà con il marito a causa della sua omissione, anzi, sarà determinata a rimanere al suo fianco. Nel frattempo, Eugenio farà sempre più pressione sui colleghi, con l’obiettivo di far subire una svolta all’inchiesta.

L’uomo cercherà di far leva su un uomo del clan Tregara e, a tal proposito, anche Alberto proverà a liberarsi del malavitoso.