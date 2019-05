Un Posto al Sole, anticipazioni 27 maggio: Serena delusa da Filippo

Un Posto al Sole anticipazioni 27 maggio: tantissimi colpi di scena che mettono in serio pericolo la relazione tra Filippo e Serena. Colpa di Roberto Ferri?

Un Posto al Sole non ci lascia mai a bocca asciutta e alcune anticipazioni ci danno anche qualche indizio, su cosa potrebbe accadere ai protagonisti.

La rabbia di Ciro

Franco deve partire per un viaggio che non aveva minimamente programmato e non vuole lasciare da soli Ciro e Angela.

Inutile negarlo, Ciro è follemente innamorato di Angela e lei in questo periodo sembra essere molto confusa – anche per il fatto che vede Franco “lontano” assorto nei suoi problemi.

Questo porta delle problematiche interessanti, facendo emergere quindi la voglia dei due di stare insieme ma il profondo rispetto di lei per il marito. Cosa farà Franco?

Boschi non si tira indietro e avrà un durissimo scontro con il suo amico, tanto da minare completamente il rapporto. Ora però Ciro sembra non volersi arrendere ed è convinto sempre di più di poter conquistare Angela.

La delusione di Serena

Intanto Serena ha ereditato una grande somma di denaro dalla vendita della casa di Gigi, così da iniziare a sognare su quello che potrebbe essere il suo futuro.

Filippo si confida con il padre Roberto Ferri, intenzionato ad utilizzare quei soldi per una società che – secondo lui – porterà molti frutti.

Il rapporto di fiducia tra i due coniugi Sartori si incrina e Serena resta delusa dall’insistenza del marito. Da quale parte preferirà stare Filippo?