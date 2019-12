Un Posto al Sole, “L’amante di Filippo al B&B”: anticipazioni al 27 dicembre

Un Posto al Sole interrompe il suo clima di pace natalizia per lasciare spazio a colpi di scena che potrebbero sconvolgere gli equilibri dei protagonisti della soap

Scopriamo cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera italiana di punta di Rai Tre, Un Posto al Sole, che si concentrerà in special modo sulla coppia formata da Serena e Filippo.

Il tradimento di Filippo

Nelle puntate precedenti di Un posto al sole, Filippo aveva commesso un terribile errore. Era arrivato a tradire sua moglie Serena con Viviana (Angela Bertamino), una sua collaboratrice, mentre si trovavano a Tenerife.

Dopo l’accaduto, l’uomo era sembrato sinceramente turbato e pentito del tradimento: nonostante ciò, il marito di Serena era deciso a non rivelarle nulla per evitare di complicare la situazione.

Sartori si era quindi lasciato alle spalle la scappatella, e, anzi, in qualche modo era riuscito a superare la crisi con la moglie. Il periodo di Natale delle prossime puntate, infatti, passerà in maniera distesa e in totale quiete, prima però che un avvenimento sconvolga gli equilibri.

La coppia si troverà ad affrontare una durissima prova, che potrebbe avere delle conseguenze catastrofiche sulla loro relazione.

Per Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) sembrerà essere proprio un ottimo periodo. I due hanno da poco superato la loro crisi coniugale, inoltre hanno avviato il progetto del Bed & Breakfast.

L’arrivo dell’amante

Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro), oltre che superare la crisi, hanno avviato un importante progetto: la coppia ha deciso di aprire un Bed & Breakfast.

Sarà proprio la nuova impresa a causare alcuni problemi tra i due, dopo l’arrivo di una persona inaspettata. Si tratta di Viviana, l’amante di Filippo, che giungerà a Napoli e deciderà di alloggiare proprio nel Bed & Breakfast di Serena.

Non si sa se la Viviana sceglierà la sistemazione appositamente per confrontarsi con Filippo o se si tratti di un puro caso.