Un Posto al Sole, anticipazioni 27 agosto: il grande dolore di Alex

E’ tornato Un Posto al Sole e siamo pronti ad assistere ad una settimana tra colpi di scena e grandi disagi. Che cosa starà per accadere?

Un Posto al Sole è tornato nelle nostre case e finalmente potremo riprendere tutto da dove l’abbiamo lasciato. Ma cosa succederà ai nostri protagonisti?

La decisione di Silvia

Oggi abbiamo visto i nostri protagonisti della soap napoletana più amata tornare dalle vacanze. Otello è ritornato a casa con Silvia e Alberto anche se non si capacita della decione imperativa di Teresina e nessuno è ancora sicuro che questa reunion sia servita a qualcosa.

Vittorio anche torna dalla sua vacanza con il padre e il fratellino, pronto a prendere una decisione sul suo futuro sentimentale: Alex oppure Beatrice?

Nella puntata di domani il focus sarà su Silvia che cercherà di capire se la mamma si sia realmente avvicinata ad Otello o se questa vacanza non abbia portato a nulla. Per fare questo cerca di convincere Teresina a tornare o comunque inventarsi qualcosa perché questa coppia non si lasci e faccia naufragare tutto.

Luci puntate anche su Renato, la cui passione per Adele lo farà allontanare da una Nadia oramai stufa del comportamento del suo compagno.

Il grande disagio di Alex

Occhi puntati anche sulla dolce Alex, che dopo aver scoperto che il padre – diventato donna – è in città la sua vita sta cambiando. Sente il peso della responsabilità nel crescere la sorella Mia e anche di come potrebbe reagire a sapere del padre.

Non solo, perché presto dovrà affrontare anche la decisione di Vittorio ancora ignaro di tutta la situazione: cosa che potrebbe fargli cambiare completamente idea.