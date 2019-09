Un Posto al Sole, anticipazioni 26 settembre: Adele contraccambia l’amore di Renato?

In Un Posto al Sole tanti amori nascono e tanti vanno a picco. Occhi su Renato adesso, che sembra aver perso completamente la testa per la bella Adele

Non solo colpi di scena ma anche tanto amore in Un Posto al Sole, la soap dove mai nulla è come avevamo previsto. E ora cosa succede a Renato?

I segreti della famiglia Rosato

Marina si è invaghita di Fabrizio, ma il segreto di quest’uomo è talmente importante che qualsiasi suo coinvolgimento potrebbe mettere tutto in disordine.

Arturo cerca di far valere la sua innocenza dopo tantissimi anni, mentre Fabrizio vorrebbe cedere alle ragioni del cuore forse rivelando a Marina la terribile verità. La famiglia dell’imprenditore si oppone e lo invita a riprendere la giusta carreggiata al fine di non rovinare e rovinarsi per sempre.

Ma ci sono altri segreti che la famiglia vuole tenere nascosti e se mai dovessero emergere sarebbe molto grave per tutti.

Nel frattempo Filippo e Serena sono ad un punto morto, con Roberto Ferri che chiede al figlio di andare a vivere con lui e la moglie che cerca di recuperare il rapporto. Ma Filippo non ne vuole sapere e non crede più alle parole della moglie.

Renato ha perso la testa per Adele

Dall’altra parte abbiamo un Renato Poggi completamente innamorato della bella Adele Picardi. Vedremo come farà di tutto per poter passare del tempo con lei, nonostante nulla sia a suo favore.

Passeranno dei momenti di intesa molto belli e per Renato questo potrebbe essere l’inizio di un flirt destinato a diventare qualcosa di più concreto e solido.

Ma Adele vuole Renato? Si teme che la donna sia solo gentile nei confronti dell’ex marito di Giulia e potrebbe spezzargli il cuore da un momento all’altro.

Non ci resta che attendere l’evolversi della storia quasi d’amore.