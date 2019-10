Un Posto al Sole, spoiler al 25 ottobre: Aldo in pericolo di vita e l’estremo gesto di Diego

Un Posto al Sole, spoiler al 25 ottobre: Aldo in pericolo di...

Un Posto al Sole si concentra sulle indagini relative all’incidente di Aldo e sulla decisione estrema di Diego. Che cosa sta per succedere?

Le anticipazioni di Un Posto al Sole lasciano trapelare alcuni importanti risvolti alle indagini sull’incidente di Aldo.

Le indagini sull’incidente di Aldo

Dopo l’incidente che ha colpito l’Avvocato Aldo Leone, tutti coloro i quali gli sono legati si trovano in una costante apprensione. Specialmente i suoi cari e Beatrice, temono per le condizioni del giovane.

La donna, infatti, non potrà neppure recarsi in ospedale, visto che l’ultima volta è stata allontanata dalla moglie di Aldo e umiliata in ospedale. Nel frattempo che l’affascinante avvocato si ritroverà a lottare tra la vita e la morte, il commissario Giovanna Landolfi apprenderà delle relazioni extraconiugali della vittima.

Quest’ultimo dettaglio aprirà svariati scenari sui probabili colpevoli dell’investimento.

Nel frattempo, Vittorio temerà che Alex possa aver scoperto della sua tresca con Anita. Inoltre, il vigile Cerruti deciderà di tenersi lontano dall’uomo che gli piace a causa dei suoi tatuaggi, ma presto riceverà una sorpresa inaspettata.

L’estremo gesto di Diego

Eugenio Nicotera comincerà a nutrire degli importanti sospetti su Diego, ritenendo che l’uomo possa essere in qualche modo coinvolto nell’incidente dell’avvocato Leone.

Diego Giordano risulterà sempre più frustrato a causa delle condizioni di salute di Aldo. Cederà ai sensi di colpa per l’incidente e deciderà di assumersi le proprie responsabilità, costituendosi alla polizia.

Raffaele Giordano, padre del ragazzo, si opporrà alla decisione del figlio di costituirsi alle autorità competenti, e mostrerà apertamente il suo disappunto, protestando e manifestando dissenso.

Dopo la deposizione di Diego, la polizia deciderà di effettuare dei rilievi sull’automobile dell’uomo, per decretare se sia stato effettivamente lui a causare l’incidente all’avvocato. I controlli delle autorità risulteranno decisivi per arrivare alla verità.