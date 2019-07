Un Posto al Sole, anticipazioni 25 luglio: Adele scagiona Manlio?

Le nuove puntate di Un Posto al Sole ci confermano che sta per accadere qualcosa di molto particolare, durante il processo di Manlio. Cosa ha in mente Adele?

Nuove puntate di Un Posto al Sole che vanno in concomitanza con le vacanze, che i nostri protagonisti non faranno per dare ai fan un’estate incredibile! Cosa sta per succedere?

I sensi di colpa di Vittorio

Mentre Alex combatte contro la sorella Mia e il suo prossimo trasferimento alla Terrazza, Vittorio si sente sempre più in colpa e non sa come affrontare la situazione.

Gli spoiler ci portano a scoprire che il ragazzo verrà messo al corrente di qualcosa su Anita che lo farà restare di stucco: questo particolare – molto grave – lo condurrà verso la disperazione e un senso di colpa ancora più profondo verso Alex.

Nel mentre l’amico Patrizio assaggerà per la prima volta il potere e l‘arroganza di Roberto Ferri, pronto a mettere il ragazzo sotto torchio e tensione – tanto da farlo quasi pentire di aver accettato quel lavoro.

Colpo di scena al processo di Manlio

Il processo di Manlio sta per iniziare e sarà un momento di grande difficoltà per molti protagonisti della soap. Niko è pronto a difendere Adele, dopo aver raccolto numerose prove e documentazioni per inchiodarlo – non essendo mai stato denunciato precedentemente.

Quello che lascia tutti senza parole sono le indiscrezioni che vorrebbero una testimonianza di Adele inaspettata, che potrebbe compromettere tutto il lavoro svolto da Niko e Ugo. Cosa dovrà succedere? La moglie scagionerà Manlio per paura?