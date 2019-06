Un Posto al Sole, anticipazioni 25 giugno: Serena e Leonardo complici

Le nuove puntate di Un Posto al Sole non lasciano dubbi tra i tanti telespettatori, che non vedono l’ora di scoprire cosa sta per accadere a Serena e Leonardo

Una grande rivoluzione in Un Posto al Sole con colpi di scena inaspettati che daranno del filo da torcere a tutti i protagonisti della soap napoletana.

La scoperta di Marina Giordano

Per Marina gli anni stanno passando e nota con dispiacere di essere sempre più sola, non solo ai cantieri ma anche nella sua vita privata. Tra gli operai che non l’ascoltano più e Alberto Palladini che ha dichiarato guerra aperta – Marina si ritrova con un altro grave problema.

Qualcuno è entrato a casa sua, ha rubato una foto che la ritrae sorridente dopo aver frugato nel frigorifero ed è andato via. Dopo aver accusato la cameriera scopre dai filmati delle telecamere di videosorveglianza, la presenza di un uomo che si è aggirato indisturbato per casa sua.

Chi è Arturo? Un uomo che la Giordano conosce e che gli sconvolgerà presto la vita senza alcun freno.

La complicità di Serena e Leonardo

Dopo la gita in barca e il segreto svelato da Leonardo, Serena scopre di provare alcune cose che non credeva fossero dentro di lei.

Una proposta di Filippo al giovane alter ego di Tommaso, farà andare in crisi Serena che cercherà di allontanare i suoi presunti sentimenti per il giovane. I rumors parlano di un avvicinamento tra i due che creerà non pochi scompigli nella famiglia Sartori, rompendo forse gli equilibri con Filippo.