Un Posto al Sole, anticipazioni al 25 dicembre: Niko fa un passo indietro?

Ci sono nuove anticipazioni su Un Posto al Sole e sembra proprio che il giovane Poggi faccia un passo indietro su tutto.

Non ci sono dubbi, le nuove puntate di Un Posto al Sole saranno ricche di colpi di scena che riguarderanno soprattutto Niko.

Raffaele Giordano e l’appunto sul presepe

Focus sul Natale alla terrazza e in tutto Palazzo Palladini e come ogni anno Raffaele Giordano non si lascia sfuggire l’occasione di fare albero e presepe più belli di tutta Napoli. Ma in questa occasione Raffaele si sentirà come offeso e minacciato, infatti noterà qualcosa di molto strano all’interno del suo amato Presepe: riuscirà a capire chi e perché?

Patrizio intanto è sempre più in confusione ma non perdona lo scherzo ricevuto negli scorsi giorni. Per questo motivo decide di vendicarsi, seppur in maniera simpatica.

Ci sono anche buone notizie per Alberto Palladini che per riottenere il lavoro e la sua casa dei sogni cede alla seduzione di Barbara. Nonostante tutto chiede a Clara di andare nel suo nuovo appartamento: quale sarà la reazione della donna, scossa dal comportamento dell’uomo?

Nel mentre l’imprenditore spietato della soap, Roberto Ferri, avrà vinto la sua battaglia con i cantieri. Ma qualcosa lo smuoverà tanto da essere in bilico tra la passione che prova nei confronti di Lara e l’amore ritrovato con Marina Giordano. Se commette un passo falso adesso potrebbe vanificare tutto il lavoro fatto.

Niko e Susanna di nuovo insieme?

Nel mentre il giovane Niko Poggi sta facendo di tutto per recuperare il rapporto con il figlio Jimmy, oramai scosso e deluso da tutto quello che è accaduto con il padre.

Non solo, perché dopo un incontro casuale Niko capisce di provare ancora qualcosa per Susanna e i due tenteranno un piccolo riavvicinamento ed è proprio questo che lo porterà a prendere una decisione sul suo futuro professionale.