Un Posto al Sole, anticipazioni 24 giugno: Leonardo vuole Serena?

Una nuova settimana per Un Posto al Sole, nuovi personaggi e la verità su Leonardo che spiazzerà tutti. Cosa sta per succedere?

Nuove importanti puntate della soap napoletana molto amata Un Posto al Sole: perché qui, non è tutto come sembra!

La pace tra Mariella e Guido

Dopo il grande caos che ha investito Del Bue sulla rivelazione della paternità del piccolo Lorenzo, Mariella ha temuto di perdere per l’ennesima volta Guido a causa della sua bugia.

Ma Guido non avrebbe mai rinunciato a quell’amore ritrovato e neanche al suo bambino – con la quale ha sempre sentito di avere un rapporto molto speciale.

Pace fatta quindi tra i due ed è ora di una vacanza, che vede protagonista la famiglia Del Bue al completo in partenza per un tranquillo posto di mare.

Vittorio resta a Napoli con la sua Alex, anche se le continue pressioni della sorella Mia stanno sconvolgendo il loro rapporto. Tutto questo porta Anita ad avere strada libera per cercare di riportare il giovane Del Bue verso di lei. Ci riuscirà?

Leonardo vuole Serena?

Personaggio particolare Leonardo, arrivato a Napoli per portare a Ferri la barca del povero Tommaso morto in Messico.

Mentre Ferri e Filippo partono per Londra, Serena accetta di passare una giornata sulla barca insieme al misterioso Leonardo: il ragazzo aspetterà di essere al largo per rivelare il suo grande segreto mandando in confusione Serena e mettendola in pericolo, mentre è con Irene a bordo.

Ma in tutto questo sembra ci sia anche un grande interesse nei confronti della moglie di Filippo, ma per saperlo dobbiamo attendere ancora qualche giorno.