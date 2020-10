Un Posto al Sole, anticipazioni al 23 ottobre: “Leonardo disprezza Serena”

Le nuove puntate di Un Posto al Sole portano verso una realtà inimmaginabile, con la vera natura di Leonardo che emerge contro Serena.

Le anticipazioni di Un Posto al Sole lasciano di stucco e una delle situazioni più controverse ora diventa anche pericolosa per Serena.

La crisi di Niko

Come sappiamo Niko ha dovuto affrontare una situazione molto delicata, facendo saltare il suo matrimonio a pochi minuti dalla celebrazione. Nonostante si pensasse ad un riavvicinamento con Susanna, Niko nelle prossime puntate cadrà in una profonda crisi.

I suoi comportamenti metteranno in guardia i familiari e cercheranno di aiutarlo a superare questo terribile momento.

Intanto la madre, Giulia Poggi, decide di partecipare alla trasmissione radiofonica di Michele per raccontare tutto in merito alla sua esperienza con Modica. Si esporrà direttamente ma per salvare altre donne che potrebbero trovarsi nella sua stessa situazione. Ma questo intervento radiofonico porterà Modica ad un gesto improvviso e le conseguenze saranno molto pesanti.

Alberto Palladini prende di mira Clara, sfogando in lei i suoi problemi finanziari. La donna cercherà conforto tra le braccia di Patrizio – non disinteressato alla donna.

Leonardo odia e disprezza Serena

Continua la saga del triangolo più controverso della soap napoletana. La gravidanza di Serena è a rischio e lei si sente sola e spaventata. Tutto questo la spingerà a trovare conforto dal suo ex Filippo Sartori: i sentimenti dei due coniugi – messi da parte per poco tempo – riaffioriranno e potrebbe esserci un ritorno di fiamma atteso da tantissimi fan.

Ma non hanno fatto i conti con Leonardo, deciso più che mai a restare vicino a Serena ma soprattutto al bambino – ora a rischio. Ma il riavvicinamento tra Cirillo e Sartori scatenerà un effetto domino e proprio Leonardo comincerà a provare profondo disprezzo e odio per la donna, tanto da cedere alla rabbia più violenta: cosa succederà?