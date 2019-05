Un Posto al Sole, anticipazioni 23 maggio: la scelta di Angela

Un Posto al Sole anticipazioni del 23 maggio, ricche di colpi di scena e di una scelta che nessuno si sarebbe mai aspettato da Angela

Un Posto al Sole non cambia e ogni giorno ci tiene compagnia con scoperte inedite e scelte che potrebbero cambiare la vita dei protagonisti.

Il passo falso di Patrizio Giordano

Patrizio Giordano sta commettendo un grave errore e il suo voler risolvere i problemi con le anfetamine, non sarà una cosa che passerà inosservata.

Il suo amico Vittorio Del Bue si accorgerà di un atteggiamento diverso, cattivo e irascibile: un ragazzo cambiato che ora mette l’accento su sé stesso e i suoi successi.

Aggredirà Rossella, tanto che il suo segreto verrà preso svelato e lo condurrà ad un effetto domino devastante. Ma cosa succederà con papà Raffaele?

I rumors non si spingono oltre, ma quello che è certo che Giordano scoprirà tutto e non sarà assolutamente in grado di gestire la situazione al meglio.

La scelta di Angela

Si cambia scenario ma i problemi anche in questo caso sono tantissimi: Angela e Franco si lasceranno nuovamente?

In questi anni questa coppia ha dovuto subire numerose crisi, ma questa volta la presenza di un altro uomo sembra confondere le idee di questa donna – ora fragile e convinta di non avere più una vita appagante.

L’eroe che le ha salvato la vita – Ciro – è anche colui innamorato di lei, tanto che Franco Boschi si accorgerà di tutto affrontando il suo rivale nel peggiore dei modi.