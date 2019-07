Un Posto al Sole, anticipazioni 23 luglio: Vittorio e l’imbarazzante triangolo

Un Posto al Sole non va in vacanza e con lui anche i suoi protagonisti, pronti a rendere i prossimi giorni molto interessanti. Cosa combina ancora Vittorio?

Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci accompagnano per mano verso alcune avventure molto interessanti, soprattutto per Vittorio che non saprà più dove sbattere la testa.

La disperazione di Marina Giordano

Marina Giordano ha ritrovato suo padre in Arturo, l’uomo che dapprima ha rubato in casa sua e successivamente si è lasciato aiutare dalla donna. Nonostante la felicità di essersi ritrovati, l’uomo è malato gravemente e non intende curarsi ma la figlia non si vuole arrendere.

Per lei sarebbe un dolore troppo grande averlo appena trovato e dover rinunciare a lui, per questo farà di tutto per salvarlo. Non solo, perché avrà anche un incontro particolare con l’Avvocato Leone che la aiuterà a riportare il buon nome di suo padre in alto e farlo uscire dal fango – come suo regalo personale.

Intanto Raffaele è sempre più preoccupato per Diego, ma grazie ad Ornella riuscirà a trovare le parole giuste e condurre il figlio verso la ragione senza far sfociare tutto in rabbia per una donna che non lo vuole più.

Il triangolo tra Vittorio, Alex e Anita

Giulia si appresa a trascorrere l’ultimo giorno di vacanza con Dennis, ma la situazione non sembra essere delle migliori. Intanto Vittorio è nel caos, visto il suo triangolo con Anita e Alex.

Una Anita pronta a riprendersi il piccolo Del Bue e una Alex travolta dalla sorella Mia, che sta per arrivare alla Terrazza. Ma lui deve prendere una decisione, tra la passione più travolgente e l’amore quello rassicurante.