Un Posto al Sole, anticipazioni 21 ottobre: la furia di Leonardo

La puntata del 21 ottobre di Un Posto al Sole sarà ricca di colpi di scena e Leonardo mostrerà la sua vera natura con Serena.

La trama di Un Posto al Sole si infittisce e tutto quello che combinerà Leonardo darà spunto a Serena per allontanarsi sempre di più.

Gli spoiler della settimana

Non mancano gli spoiler della settimana in corso che ci danno una panoramica su quello che accadrà ai vari personaggi della soap napoletana, sempre in vetta agli indici di ascolto.

Michele, come sappiamo, aiuterà Giulia Poggi offrendole di andare in radio per raccontare la sua storia e mettere in guardia tutte le donne che si possono essere trovate nella sua situazione. Questa storia esposta in diretta comporterà un effetto domino devastante: lo stesso Modica telefonerà a Giulia per umiliarla e trattarla male. Ma si parla anche di un passo falso che la donna farà e che potrebbe compromettere tutto il lavoro svolto sino a quel momento per incastrare il suo truffatore.

Ma Michele è protagonista delle prossime puntate in quanto coinvolto in qualcosa di inaspettato. Bice si confiderà con Mariella ed è in corso un piano per vendicare il tradimento del marito nei suoi confronti. Per fare questo la sorella di Cerry ha puntato proprio Michele – ignaro di tutto – e farà di tutto per sedurlo portando a casa il suo obiettivo. Mariella invece avrà il compito di fermare questa situazione, ma sarà in grado di mettere i paletti alla vulcanica Bice?

Cosa succede il 21 ottobre?

La puntata del 21 ottobre sarà concentrata sulla vicenda di Serena, che ora più che mai vuole stare tranquilla. La situazione la porta però nuovamente tra le braccia di Filippo: il sentimento tra i due è ancora vivo e sembra proprio che tutto stia tornando alla normalità.

Tutto bene per i fan della coppia, se non fosse per Leonardo che appresa la notizia scatenerà l’inferno. La sua ira e il suo disprezzo per Serena emergeranno duramente: che cosa combinerà il padre del bimbo che deve nascere?