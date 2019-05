Un Posto al Sole, anticipazioni 21 maggio: il doppio gioco di Ciro

Nuove scottanti anticipazioni di Un Posto al Sole, con la brutta notizia per Raffaele e il doppio gioco di Ciro. Cosa deve accadere?

Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci portano sempre a scoprire qualcosa di inedito. Ma cosa combina Ciro? Non è così buono come sembra a quanto pare!

Il figlio di Raffaele Giordano usa droghe

Un fulmine a ciel sereno quando si scoprirà che Patrizio farà utilizzo di anfetamine. Il ragazzo torna a Napoli e sarà proprio su fratello Diego a notare qualcosa di strano, nel suo comportamento.

Troppo euforico, felice e impaziente di far vedere i suoi successi all’interno del Vulcano: un modo di fare strano, particolare e che non gli si addice di certo.

Come reagirà Raffaele Giordano alla notizia? Prepariamoci ad un periodo molto difficile, dove Patrizio non ammetterà la sua dipendenze e il padre non saprà cosa fare – se non reagire in maniera inaspettata.

Nonostante Diego cercherà di arginare tutto, ci saranno molti momenti particolari e difficili da interpretare.

Il doppio gioco di Ciro

Ciro, arrivato nella vita di Angela e Franco improvvisamente, sembra proprio aver preso a cuore tutta la situazione.

Come un angelo custode Ciro ha salvato Angela da Costantin, ma sta facendo un doppio gioco. Infatti il ragazzo è visibilmente innamorato di Angela, tanto da avere in mente di sfruttare la sua attuale debolezza per portarla verso di sé.

Franco, nonostante sia impegnato a capire la situazione di Prisco, non si farà sfuggire questo dettaglio e affronterà il ragazzo una volta per tutte. Come andrà a finire tra i due?