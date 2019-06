Un posto al Sole, anticipazioni 21 giugno: chi è Arturo, l’uomo che rovinerà la vita di Marina?

Un Posto al Sole è pronto a regalarci nuove e inaspettate emozioni con l’arrivo di un uomo misterioso che rovinerà la vita di Marina Giordano. Ma chi è Arturo?

Non ci sono mai pause tra un colpo di scena e l’altro quando si tratta di Un Posto al Sole e nelle prossime puntate sarà Marina Giordano protagonista di uno strano caso.

Il segreto di Leonardo spaventa Serena

Leonardo è tornato dopo la parentesi messicana a Napoli, con la scusa di portare indietro la barca del povero Tommaso e dare un omaggio alla sua memoria.

Accolto con entusiasmo da parte di tutta la famiglia, Ferri e Filippo dovranno partire inaspettatamente per questioni di lavoro a Londra – lasciando Serena e Irene da sole.

La moglie di Filippo accetta di passare una giornata in barca con Leonardo e la piccola Irene, ma ancora non sa quello che potrebbe accadere. Nella prima fase – secondo i rumors – si godranno il sole e il vento piacevole mentre nella seconda fase tutto cambierà improvvisamente.

Leonardo decide di rivelare il suo segreto a Serena e le cose non saranno più come prima.

Chi è Arturo?

Nelle prossime puntate avremo anche modo di vedere una strana presenza in casa di Marina Giordano, che si aggira indisturbata prendendo cibo dal frigo e rubando una sua foto.

L’attrice ha dato qualche indizio su Telepiù affermando che si tratta di un nuovo personaggio che le darà del filo da torcere in tutti i sensi – anche se non è ancora trapelato nulla in merito al suo personaggio.

Cosa combinerà questo Arturo e perché vuole Marina?