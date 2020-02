Un posto al sole torna su Rai3 con nuove e imperdibili puntate che si focalizzeranno in particolare sui personaggi di Clara e di Alberto

Scopriamo cosa accadrà prossimamente su Un posto al sole, in base alle anticipazioni relative alle puntate in onda da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio 2020.

L’ansia di Arianna

I telespettatori di Un posto al sole avranno modo di valutare l’ansia di Arianna, che si ritroverà in uno status negativo per via della difficile situazione venutasi a creare con Andrea.

Una sorpresa, però, stravolgerà completamente la situazione: i coniugi Pergolesi, infatti, vivranno un’inaspettata e incredibile novità.

Si tratta presumibilmente di una novità relativa al loro percorso di adozione internazionale, che potrebbe essere stato accettato.

Nel frattempo, il personaggio di Serena si troverà in serie difficoltà dopo la partenza di Filippo. Nonostante l’estrema vicinanza di Leonardo, che ripiomberà nella sua esistenza, la Cirillo sembrerà ormai intenzionata a ricreare il nucleo familiare assieme al Sartori. La donna sembra voler perdonare il suo tradimento.

Una notizia sconvolgente

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, una incredibile novità sarà al centro delle questioni.

La notizia, a dir poco sconvolgente, coinvolge i personaggi di Clara e di Alberto: la donna rivelerà all’uomo una grossa novità, in grado di cambiare il loro futuro.

La cameriera confesserà al Palladini di essere incinta, ma quest’ultimo non apparirà per nulla contento dell’eventuale arrivo di un bambino, tanto da suggerirle di prendere una decisione al più presto.

Prima di venire a conoscenza della notizia, Alberto avrebbe avuto intenzione di tornare a vivere a Palazzo Palladini. Peccato che tutti i residenti si siano mostrati assolutamente contrari a questa eventualità.

Nel frattempo, il personaggio di Marina avrà una violenta discussione con Fabrizio, dopo aver rilasciato un’intervista. La donna, infine, rimarrà sconvolta, dopo essere stata protagonista di un improvviso e inaspettato evento.