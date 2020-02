Un Posto al Sole, “La crisi e un bambino”: anticipazioni sino al 21 febbraio

Un posto al sole torna con nuove puntate incentrate soprattutto sui personaggi di Arianna e di Andrea, che dopo i turbamenti scatenati dalla crisi sembrano non avere davvero pace.

Scopriamo cosa avverrà nei prossimi appuntamenti di Un posto al sole, grazie alle anticipazioni relative alle puntate in onda dal 17 al 21 febbraio 2020.

La distensione tra Arianna e Andrea

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, sembrerà essere, per il momento, superata l’aria di crisi tra Andrea e Arianna.

Nonostante la lontananza di Andrea (Davide Devenuto), l’uomo riuscirà a farsi perdonare dalla moglie Arianna (Samanta Piccinetti) facendole sapere che lei sia ancora la cosa più importante della sua vita.

Dopo le parole di Andrea, accadrà un episodio che riavvicinerà ancor di più i due coniugi. Mentre in terrazza tutti saranno intenti a festeggiare il ritorno di Andrea, infatti, arriverà una telefonata da parte dell’associazione a cui i due si sono rivolti per l’adozione.

Verrà comunicato ad Arianna che è stato assegnato un bambino proveniente dal Madagascar alla coppia. Arianna non starà più nella pelle dall’emozione e sprizzerà gioia da tutti i pori.

La donna, in lacrime per la forte emozione, guarderà la foto del bambino e inizierà a pianificare il viaggio in Madagascar per incontrarlo.

La delusione di Arianna

La gioia del momento dovrà scontrarsi con la dura realtà della complicata situazione attuale della coppia.

Nonostante il riavvicinamento tra Arianna e Andrea dovuto alle dolci parole dell’uomo e alla notizia dell’adozione, la donna è comunque molto turbata.

Uno dei motivi del turbamento è sicuramente il senso di colpa per aver baciato Samuel (Samuele Cavallo) la notte di San Valentino.

L’altra situazione che genera ansia nella donna è quella relativa alla distanza tra lei e il marito, che si occupa di cucina a Londra, mentre lei gestisce il caffè Vulcano a Napoli.

Questa distanza rende a dir poco complessa la gestione di un bambino, come sottolineerà anche Franco Boschi (Beppe Zarbo).