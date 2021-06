Un posto al sole, anticipazioni 2021: amnesie e ritorni, per un personaggio cambia TUTTO

Un posto al sole, anticipazioni 2021: amnesie e ritorni, per un personaggio...

Novità incredibili nelle puntate in arrivo della soap più seguita di Rai 3 in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45. Ecco i RUMORS!

Una delle storyline principali della soap arriverà al termine ma i colpi di scena saranno numerosi.

La trama di Un posto al sole si infittisce e novità giungeranno improvvise nella vita di alcuni personaggi: scopriamo insieme tutti gli ultimi rumors che impazzano sul web!

La crisi dei cantieri arriva alla conclusione: Cosa accade nella soap Upas?

La soap Un posto al sole ha raggiunto record impensabili per una soap italiana. Ben 25 stagioni dal 1996 ad oggi sempre con un nutrito seguito di telespettatori.

Le puntate, in onda dal lunedì al venerdì nel consueto appuntamento delle 20.45 su Rai 3 non smettono di stupire ed appassionare.

Nelle prossime puntate le anticipazioni ci svelano che molto saranno i colpi di scena legati soprattutto alla chiusura di una delle storyline più importanti dell’ultimo periodo.

Stiamo parlando della crisi dei cantieri che ha coinvolto molti personaggi e che tra poco si concluderà e scopriremo cosa accadrà a Pietro e Lara. Anche per Marina e Roberto sarà tempo di capire se proseguire nella loro ritrovata intesa.

Non solo perché le sorprese non finiranno qui: ecco cosa accadrà secondo alcune indiscrezioni!

Upas, nuovi arrivi e perdite di memoria: gli incredibili colpi di scena

Nelle puntate future ci potrebbe essere un arrivo molto importante: un personaggio femminile che potrebbe scombinare alcuni equilibri.

I nomi in pole position secondo i rumors virali sul web sono diversi, dalla storica Serena Rossi nel ruolo di Carmen, passando per Viola ed Arianna, fino all’avvocatessa Beatrice.

Sono tutti personaggi che non sono sconosciuti agli appassionati della soap e che si legano strettamente ad un personaggio maschile.

Ma perché una donna dovrebbe rientrare nella soap? Ecco svelato il mistero!

Prossimamente un personaggio maschile molto amato perderà la memoria. Il più accreditato dai fan pare essere Filippo, e la disgrazia potrebbe capitargli in conseguenza dell’intervento al cervello che deve affrontare.

L’avvenimenti potrebbe essere uno stratagemma degli autori per “mescolare le carte” portando l’uomo ad un’amnesia su ciò che prova e riportarlo a dolci pensieri del passato…ed ecco che entrano in campo le possibili candidate al ritorno!

Certo, ancora è tutto da confermare, ma l’ipotesi è interessante ed i fan si stanno già impegnando per capirne di più!

Per non perdere nessuna novità di Un posto al sole continuate a seguirci per altre importanti anticipazioni!