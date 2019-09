Un Posto al Sole, anticipazioni 20 settembre: Anita seduce Vittorio?

Nuovi importanti attimi di tensione in Un Posto al Sole, dove Vittorio riceverà una visita inaspettata e Marina verrà sopraffatta dagli eventi

Cosa deve accadere ancora in Un Posto al Sole? Vittorio non è fuori dai guai e proprio domani se la dovrà vedere con Anita sotto una veste agguerrita.

Marina Giordano tra dramma e nuovo amore?

Marina non è in grande forma e la notizia della partenza della figlia con la nipote Alice, l’ha sconvolta totalmente. Non solo, perché ora il padre Arturo non intende accettare gli arresti domiciliari e stare in carcere per far vedere a tutti la sua innocenza.

Il particolare è chiaro: un uomo così malato non può stare – secondo la figlia – in carcere ed è per quello che farà di tutto per toglierlo da li. Nel mentre l’aiuto inaspettato di Fabrizio la sconvolge, talmente tanto che gli spoiler ci indicano una possibile relazione sentimentale tra i due.

Come la prenderà Arturo di questo? Accusato per la morte del padre dell’imprenditore, non potrebbe mai sopportare di vederlo tra le braccia della figlia.

Vittorio riceve la visita di Anita

Alex avrà un colloquio diretto con la madre così da definire molti aspetti della loro vita, ora compromessi dalla sua sparizione. Carla non riesce a stare lontano dalla piccola Mia, ma non si sa cosa voglia fare la ragazzina a riguardo: combattuta dal suo passato e da quello che è ora il suo presente.

Dall’altra parte c’è Vittorio, convinto di essersi liberato di Anita riceve una visita inaspettata in radio. Inutile dire che il giovane Del Bue verrà nuovamente confuso dalla sua bellezza e dal potere che lei ha su di lui.

Riuscirà questa volta a starle lontano per il bene della sua relazione con Alex? Non ci resta che aspettare domani sera e scoprirlo!