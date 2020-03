Un Posto al Sole, ecco perchè torna Viola: anticipazioni al 20 marzo

Un posto al sole torna con nuovi e appassionanti episodi che si focalizzeranno in particolare sul ritorno di Viola a Napoli, ecco tutti i dettagli

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi avvicenti appuntamenti della soap opera di Un posto al sole, in onda dal lunedì al venerdì, in prima serata, su Rai3.

Filippo e Cristina sempre più vicini

In base alle indiscrezioni trapelate, nei prossimi episodi di Un posto al sole i fan avranno modo di vedere l’allontanamento tra Serena (Miriam Candurro) e Filippo (Michelangelo Tommaso).

La coppia sembra proprio essere arrivata al capolinea, mentre l’uomo appare sempre più vicino a Cristiana (Debora Franchi).

Nel frattempo, il personaggio di Arianna (Samanta Piccinetti) si accingerà a prendere un volo diretto a Londra. La donna si sentirà molto delusa dal disinteresse delle persone a lei più care. Tuttavia, vi è in serbo per lei una bella sorpresa!

Il ritorno di Viola

Le anticipazioni settimanali di Un posto al sole rivelano che, nelle puntate in onda fino al 20 marzo 2020 su Rai3, vi saranno importanti sviluppi relativi al personaggio di Viola.

La donna, infatti, deciderà di fare ritorno a Napoli, in occasione della festa del papà, assieme al piccolo Antonio. Viola è decisa a trascorrere la festività in maniera spensierata assieme alla famiglia e per questo vuole ritornare a Palazzo Palladini.

Sembrano esserci, però, guai in vista per la donna! Il personaggio Eugenio Nicotera, interpretato da Paolo Romano, proverà a mediare all’attrito con la donna. Tuttavia, sembra vi saranno nuovi e gravi pericoli all’orizzonte e colpi di scena pronti dietro l’angolo!

Nel frattempo, il personaggio di Niko (Luca Turco) scoprirà che Susanna (Agnese Lorenzini) non gli ha raccontato di essersi iscritta al concorso in Magistratura.

Infine, Alex proverà a far incontrare sua madre e Clara (Vittoria Schisano), in modo da farle chiarire.