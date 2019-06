Un Posto al Sole anticipazioni 20 giugno: Eugenio in pericolo di vita

In Un Posto al Sole perdono proprio tutti la testa? Così sembra, tanto che Diego ha preso una decisione che potrebbe cambiare il corso della sua vita e non solo

Un Posto al Sole promette delle nuove puntate inedite e molto particolari, dove ci sarà una persona in pericolo di vita ma per un motivo totalmente sbagliato.

La decisione di Arianna e Andrea

E’ stato un bruttissimo periodo per Arianna e Andrea, dopo la sparatoria al Vulcano e la decisione di adottare o meno un bambino.

Giornate che stavano portando loro alla separazione più cruda e netta, tanto che molti telespettatori hanno ipotizzato un allontanamento di due visto il comportamento di Arianna.

Nei prossimi giorni dovremo quindi fare i conti con una decisione drastica che prenderanno i due protagonisti, tale che – dicono i rumors – lascerà tutti a bocca aperta e senza margine di recupero.

Cosa avranno deciso?

Diego accecato dalla rabbia con Eugenio

Diego intanto è sempre più accecato dalla gelosia nei confronti di Beatrice, tanto che è convinto che la donna abbia una relazione con il marito di Viola – Eugenio arrivato a Napoli improvvisamente.

Nonostante la situazione sia nettamente differente da quella da lui pensata, Diego attuerà un piano per pinzarli insieme. Ma quello che deciderà di fare sarà veramente estremo tanto da pensare addirittura di investirlo con la macchina, tanta è la sua convinzione di questo tradimento.

Diego non ha tutti i torti sulla sua ex fidanzata, infatti Beatrice ha una relazione con un uomo sposato che è molto vicino ad Eugenio e non ancora conosciuto dai telespettatori. Ne vedremo delle belle!