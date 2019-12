Un Posto al Sole segue la vicenda di Arianna e di Andrea nelle prossime puntate della soap, un coppia che sta vivendo una vera e propria crisi

Scopriamo cosa accadrà nei prossimi appuntamenti con Un posto al sole, in onda tutti i giorni su Rai Tre.

Il piano di Andrea

Appena è rientrato da Londra e sembra veramente cambiato agli occhi di Arianna. L’uomo, in effetti, è diverso e ha portato della novità che non aspetta a rivelare alla donna.

Andrea è davvero entusiasta di voler intraprendere un nuovo progetto di vita. Molto meno lo è, invece, Arianna, che arriva alla conclusione che i programmi del compagno siano inconciliabili con i suoi.

La coppia, infatti, è formata da due personalità molto diverse, le cui strade sembrano destinate a separarsi.

Non è chiaro quali siano i progetti di Andrea, ma è presumibile che l’uomo voglia trasferirsi a Londra e abbia chiesto alla compagna di venire con lui per iniziare una nuova vita nella capitale inglese.

La decisione di Arianna

Arianna non cederà all’entusiasmo contagioso di Andrea e rimarrà ferrea sulla sua decisione. La donna, delusa e contrariata dai progetti inaspettati del compagno, deciderà di non partire assieme a lui.

Andrea prenderà atto di ciò e dovrà fare una scelta molto difficile: partire da solo o restare accanto alla moglie? Partire vorrebbe dire rinunciare definitivamente al rapporto con Arianna, ma rimanere sarebbe come mettere la parola fine ai propri sogni.

Quale sarà la decisione di Andrea? Molti spettatori sono convinti che partirà per Londra e apparirà sempre di meno nella soap opera, anche per permettere alle apparizioni dell’attore che interpreta Andrea, Davide Devenuto, di diradarsi fino a scomparire definitivamente.

Davide Devenuto, infatti, aveva già annunciato il desiderio di diminuire il carico di lavoro con Un Posto al Sole, per via dei troppi impegni che non gli permettono di dedicarsi alla sua famiglia come vorrebbe.