Un Posto al Sole, anticipazioni 2 settembre: l’importante incontro di Mia

Un Posto al Sole ci lascia sempre senza parole e la nuova settimana che sta per iniziare non sarà da meno. Cosa sta per succedere?

Un Posto al Sole e i nostri protagonisti sono alle prese con tantissime vicende appassionanti. Ora però quello che sta per accadere è veramente importante.

La scelta di Patrizio e Alex

Dopo il processo di Picardi sembra che tutto il Palazzo sia in fermento, soprattutto Niko e Susanna che punteranno tutto sulla loro carriera futura. Tra questi c’è anche Patrizio che continua a lavorare per l’azienda dei Sartori ma non con entusiasmo.

Tra Filippo e Serena si crea una piccola spaccatura per il suo rapporto con Tommaso, che dovrà essere risolta per non rischiare di rovinare tutto – privatamente e professionalmente.

Un altro scenario si apre su Alex e sulla trattoria che deve aprire a breve, mentre la madre sembra non interessarsene. Per ovviare a tutti i problemi, Vittorio consiglia ad Alex ci chiedere aiuto a Patrizio e far gestire a lui tutto il locale – vista la sua esperienza e bravura.

In un primo momento il ragazzo non sarà concorde con questa novità, ma notando delle difficoltà nell’impresa dove lavora decide di dar loro una possibilità. Vittorio è contento, ma in tutto questo viene braccato da Anita che esige una risposta: o lei o Alex.

Il grande incontro di Mia

Mia si trova bene a Palazzo Palladini, proprio perché viene coccolata come non mai sino ad ora. La sorella è preoccupata ma sembra arrivato il momento che la piccola conosca la verità sul padre e decida cosa fare.

Gli spoiler ci portano a capire che la ragazzina avrà un incontro importante, anche se non viene ancora svelato chi sarà la persona in questione: sarà il padre, diventato donna, che non la vede da quando era molto piccola?