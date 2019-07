Un Posto al Sole, anticipazioni 2 luglio: la crisi di Angela e Franco

Nuovi spoiler per Un Posto al Sole che ci portano a scoprire la crisi di una delle coppie più tormentate della soap. Cosa sta per accadere?

Un Posto al Sole è pronto per regalarci nuove entusiasmanti puntate, dove una delle coppie più amate attraverserà nuovamente una crisi molto particolare.

Il ritorno di Ciro

Ciro è tornato dopo la litigata con Franco e aver provato dei sentimenti forti per Angela. Sentimenti che sono stati sin da subito apparentemente ricambiati, con un bacio che potrebbe aver toccato le corde degli equilibri della coppia.

Franco torna in palestra e decide di mettere da parte il rancore verso Ciro per continuare gli allenamenti e vedere la sua vita in una prospettiva differente. Ma cosa accadrà tra loro?

Nel mentre Vittorio è in crisi sentimentale, pur stando bene con Alex – il ritorno di Anita e il bacio con quest’ultima hanno risvegliato un sentimento che si era solo assopito.

La ragazza è pronta a tutto per riportarlo da sé, mentre Alex sta perdendo di vista la situazione visto anche il continuo fraintendimento con la sorella Mia.

La crisi di Franco e Angela

Angela non ha mai rivelato a Franco la verità su Ciro e, ora che lui è tornato in palestra, sembra che tutto possa ritornare a galla.

Quello che noteremo sarà un rapporto freddo, ostile e senza alcun sentimento nonostante Bianca chieda che i suoi genitori siano felici. Per questo motivo Franco farà una breve vacanza con la bambina, anche se non riuscirà a rilassarsi.

La mamma di Angela si accorgerà di tutto e sarà la prima a dare una spalla per sua figlia, ora più che mai in confusione.