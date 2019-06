Un Posto al Sole, anticipazioni 19 giugno: il terribile segreto di Leonardo

Un Posto al Sole ci da sempre dei motivi per restare a bocca aperta, come il segreto di Leonardo e la scoperta di Serena – che la metterà in pericolo

Il ritorno di Leonardo ad Un Posto al Sole non sarà rose e fiori come tutti si aspettano e per Serena ci sarà un momento molto pericoloso. Ma chi è questo ragazzo?

La follia di Diego Giordano

Diego è ancora innamorato di Beatrice e questo lo porta alla follia più pura.

Il primogenito dei Giordano è convinto che Bea abbia un amante, uomo sposato e con la quale condivide un grande segreto. L’arrivo di Eugenio – marito della sua sorellastra Viola – a Napoli, da solo, lo insospettisce e comincia a credere che tra i due ci sia una relazione segreta.

In queste nuove puntate vedremo Diego appostarsi nei luoghi più disparati per riuscire e beccar loro in atteggiamenti intimi, quando invece la verità sarà totalmente differente.

Ma prima di arrivare alla vera versione dei fatti, Diego metterà in pericolo di vita Eugenio. Cosa vuole combinargli?

Il terribile segreto di Leonardo

Leonardo è tornato a Napoli con la barca di Tommaso, per dargli l’ultimo saluto. Ferri lo accoglie come un figlio e Filippo è molto contento di vederlo.

Leonardo organizza un pranzo in barca, ma sfortunatamente Sartori e Ferri devono recarsi a Londra per lavoro, così in gita ci va solo Serena insieme alla piccola Irene.

Una bellissima giornata, tra mare e sole che si trasformerà in un incubo: Leonardo rivelerà a Serena tutta la verità sulla sua identità, ma lei sarà troppo lontana dalla riva per potersi mettere subito in salvo.