Un Posto al Sole, anticipazioni 18 settembre: Rosato conquista Marina

Un Posto al Sole non ci lascia mai senza sorprese e proprio Marina Giordano sarà protagonista di un evento particolare e inaspettato. Cosa sta per succedere?

Marina Giordano protagonista di questi giorni di Un Posto al Sole sia per la questione del padre Arturo e sia per un nuovo amore che sta per sbocciare.

La crisi di Filippo e la gioia di Guido

Ci sono differenti scenari a Palazzo Palladini, che portano da una parte una coppia in crisi e dall’altra una coppia tanto felice. La coppia in crisi è quella di Serena e Filippo, dove un grande affiatamento con Leonardo sta compromettendo tutto.

Per Sartori, Serena non è più affidabile anche sul lavoro per questo motivo sta pensando a come andare avanti. La questione del B&B sembra quindi una scusa per non voler affrontare gli argomenti più importanti e sembra proprio che ci sarà una fine tra i due.

Per ovviare a tutto questo – Serena decide di confidarsi con Giulia e prova una tregua con il marito: anche se questa durerà poco e Filippo prenderà una decisione allarmante.

Chi è felice sono invece Del Bue e la sua signora, che da quando hanno avuto il piccolo Lorenzo la loro vita sembra cambiata. Non hanno fatto i conti con Vittorio, che ora si troverà a dover affrontare una situazione familiare complessa e affollata in una casa comunque piccola. Cosa deciderà di fare?

Il nuovo amore di Marina Giordano

Marina Giordano continua a lottare per il padre, cercando di convincerlo nell’accettare gli arresti domiciliari. Mentre il caso Rosato si complica, l’unico desiderio di Arturo – gravemente malato – è di essere presto considerato innocente su tutti i fronti.

Nel mentre tra Marina e Rosato trovano un affinità e sembra proprio che tra i due stia per nascere un amore.