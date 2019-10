Un Posto al Sole, anticipazioni al 18 ottobre: il terribile passo falso di Andrea

Un Posto al Sole coinvolge gli spettatori con la scomparsa di Diego e con il terribile passo falso di Andrea, negli episodi che vanno dal 14 al 18 ottobre

Le anticipazioni della soap opera Un Posto al Sole, relativa alle puntate in onda su Rai 3 dal 14 al 18 ottobre 2019.

La scomparsa di Diego

In queste puntate potremmo vedere Diego sfogarsi con Raffaele dopo lo scontro con Aldo Leone. Nel frattempo, Alice trascorrere il tempo con il padre a Napoli, il quale è distratto però da un’importante notizia. Vittorio deve affrontare l’invadenza di Assunta e le difficoltà a concentrarsi sul lavoro.

La possessività di Diego è una protagonista, dal quale Beatrice sembra proprio non riuscirsi a liberare. Aldo, nel frattempo, comunica alla Lucenti una decisione che potrebbe cambiare completamente il loro futuro. Tuttavia, le cose prenderanno una piega inaspettata. Andrea e Arianna ottengono l’idoneità all’adozione, ma qualcuno non sembra molto entusiasta della notizia.

Aldo intanto è ricoverato in condizioni critiche e Delia precipitarsi in ospedale. Nel frattempo, Raffaele prova a rintracciare Diego, che sembra svanito nel nulla. Salvatore è al settimo cielo per un romantico pranzo con il dottor Sarti, ma le cose potrebbero non andare come spera.

Il terribile passo falso di Andrea

Beatrice subirà una terribile mortificazione in ospedale, proprio mentre cercherà di capire le condizioni di Aldo. Nel mentre Raffaele, sempre più in pena per il figlio, cercherà di capire cosa fare con suo figlio Diego.

Nel frattempo Andrea realizzerà di aver commesso un torto nei confronti di Alice, escludendola dal suo percorso di adozione. Marina farà un sentito discorso ad Andrea, chiamato a mantenere i suoi impegni con Alice.

Il Cerruti deve adesso correre ai ripari e cercare di rimediare. Non si sa se ci riuscirà, considerata la scarsa sicurezza in se stesso dimostrata, che rischia di lasciargli sfuggire l’occasione di vivere un nuovo amore.