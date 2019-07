Un Posto al Sole, anticipazioni 18 luglio: la richiesta di Filippo gela Serena

Cosa sta per accadere ad Un Posto al Sole? Tante le coppie che stanno per vacillare e proposte che gelano il partner!

Un Posto al Sole non va in vacanza e questo significa che le nuove avventure dei protagonisti, saranno sempre più audaci e non avremo un attimo di tregua.

La disperazione di Alex

Vittorio e le sue pene d’amore diventano sempre più difficili da gestire. Sappiamo bene che ha tradito la sua fidanzata Alex con l’esuberante Anita, ma ancora non ha deciso cosa fare.

Alex nel mentre se la deve vedere con la sorella Mia, che si becca uno schiaffo a seguito di una serie di rimproveri non ascoltati: questo ci poterà a conoscere meglio questa famiglia ancora molto misteriosa ma che con il tempo diventerà centrale nelle storie.

Intanto per Vittorio è arrivato il momento di scegliere tra Anita e Alex, ma non saprà se andare verso la sicurezza o verso l’amore: cosa deciderà di fare il confusissimo Del Bue?

La proposta di Filippo gela Serena

Filippo e Serena dopo un momento di crisi molto complicato, stanno ritrovando la strada per la felicità con la nuova attività e un certo tipo di intimità.

Filippo le fa una proposta che potrebbe rovinare tutto in un attimo: desidera un altro figlio. Serena non è pronta e chiede al marito di non insistere, accantonando l’idea e godendosi la loro Irene – ancora piccola e ingestibile.

Tanto ingestibile che sarà proprio nonno Ferri a prendersi cura di lei, durante una fuga romantica dei coniugi Sartori. Un vero disastro che però sfocerà presto in un rapporto speciale.