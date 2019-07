Un Posto al Sole, anticipazioni 17 luglio: Marina sotto shock

Le nuove puntate di Un Posto al Sole ci sorprendono sempre ma quello che dovrà affrontare Marina non sarà positivo. Cosa le sta succedendo?

Marina è una delle protagoniste storiche di Un Posto al Sole e sta per ricevere una notizia terribile la quale non saprà come fare e come reagire.

La nuova vita per Patrizio

Patrizio torna a Napoli dal suo stage al Nord e per quanto il padre sia contento di vederlo, teme che il figlio resti senza un lavoro. Patrizio spiega subito di aver avuto una proposta di lavoro da parte del datore di lavoro dello stage come Chef e di aver accettato.

Un entusiasmo che sta per raddoppiare, considerando che Serena, Filippo e Roberto Ferri hanno in mente per lui qualcosa di molto bello: per il loro servizio di barche di lusso vogliono il ragazzo come Chef e non intendono lasciarselo sfuggire.

Una novità che farà andare Patrizio in confusione: confermare il suo lavoro al nord o prendere la palla al balzo per restare a Napoli?

La notizia scioccante per Marina

Nel mentre Marina è occupata con Arturo, convinta che sia quel padre che l’ha abbandonata quando era una giovane ragazza. Lei lo accoglie a casa sua e gli offre un lavoro, così per tenerlo d’occhio.

Quello che la Giordano deve ancora scoprire è che Arturo ha una malattia molto grave e non intende assolutamente curarsi. Per lei la notizia è scioccante, tanto da attuare un piano al fine di aiutarlo e ricostruire un rapporto con lui senza più intoppi.