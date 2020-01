Un Posto al Sole, anticipazioni al 17 gennaio: la spiazzante scelta di Giulia

Un Posto al Sole torna ad appassionare il fan della soap opera di Rai tre con nuove e imperdibili puntate, che si focalizzeranno su Giulia e Beatrice

Scopriamo cosa accadrà nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, dalla difficile decisione che dovrà prendere Giulia Poggi, fino ad arrivare alla rivelazione di Beatrice.

La scelta di Giulia

Giulia Poggi si sente sempre più coinvolta nella sua conoscenza virtuale con Marcello. L’uomo, della quale lei sembra essere davvero presa, la sorprenderà con una proposta inaspettata, che coronerà la felicità e i sogni della donna.

Marcello le proporrà, infatti, un incontro: la richiesta, legittima, avviene dopo un periodo di frequentazione virtuale. Quando tutto sembra andare per il meglio, però, arrivano le incertezze di Giulia, che sembra quasi volersi tirare indietro.

La donna, infatti, si trova a un bivio ora che è venuta a conoscenza dei seri problemi economici di Marcello e penserà quasi di voler interrompere la conoscenza. Quale sarà la decisione di Giulia?

La rivelazione di Beatrice

Beatrice Lucenti farà una rivelazione inaspettata a Niko: la donna racconterà di essere tornata con Aldo Leone, in una confessione che spiazzerà parecchio Niko, che non saprà davvero come reagire.

Nel frattempo, tra Otello e Renato la situazione peggiorerà ulteriormente: i due continueranno a farsi la guerra. Silvia, Michele, Raffaele e Guido decideranno di intervenire prima che sia troppo tardi.

Infine continuano i problemi tra i coniugi Boschi, causati dai problemi scolastici di Bianca. I due si scontreranno duramente per via di un comportamento della maestra Gagliardi nei confronti della figlia.

Bianca continuerà ad avere paura della sua insegnante, tanto da rifiutarsi di frequentare le lezioni. Angela è esasperata dalla situazione e per questo deciderà di aiutare sua figlia a risolvere la questione, assumendo un insegnante privato per farle recuperare le lezioni perse durante l’assenza a scuola.