Sono tantissime le anticipazioni di Un Posto al Sole dei prossimi giorni che vedono una vendetta terribile da parte di Giulia e il malore di Serena che viene ricoverata in ospedale.

Il malore di Serena

Un grande colpo di scena che lascerà i telespettatori incollati allo schermo vuole come protagonista Serena – in dolce attesa – che nel momento in cui decide di andare a parlare e chiarire con Filippo viene colta da un grave malore. Sarà proprio Sartori a portare la donna in ospedale.

Leonardo, una volta saputo quanto accaduto, si precipiterà accanto alla donna e inizierà a fare domande su cosa sia successo e del perché i due fossero insieme. Leonardo inoltre rivendicherà il suo diritto di paternità e chiederà a gran voce a Filippo di mettersi da parte e lasciare i due sereni di poter prendere insieme delle decisioni.

Serena non affronterà molto bene la gravidanza e inizierà a patire il fatto che Leonardo sia fin troppo presente nella sua vita. Come farà a gestire questa annosa situazione?

La vendetta di Giulia contro Modica

Altre anticipazioni vedono come protagonista Giulia che non vuole mettersi in un angolo ma vendicarsi di Marco Modica, studiando un piano ben architettato. Per fare questo chiederà aiuto ad Ornella.

Tra gli altri avvenimenti ecco che Niko e Susanna potrebbero avere un riavvicinamento, anche se non si sa ancora cosa accadrà ai due dopo tutto quello che è successo.

Focus anche su Marina e Fabrizio che avranno un riavvicinamento dopo il loro violento scontro. Ma Ferri è più vendicativo che mai e cercherà di far capitombolare Lara in un gioco che non poterà a nulla di buono.

Silvia, invece, interverrà tra la figlia Rossella e l’amica Ilaria colpevole di tracciare ritmi di studio non propriamente soft: che cosa accadrà tra le tre donne?