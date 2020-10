Un Posto al Sole, anticipazioni al 16 ottobre: la vendetta di Giulia Poggi

Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci lasciano senza fiato e il piano di Giulia Poggi potrebbe rivelarsi molto pericoloso. Che cosa ha in mente?

Giochi pericolosi a Un Posto al Sole che nelle prossime settimane vedrà come protagonista la vendetta di Giulia Poggi.

L’incontro di Viola

Viola durante una giornata di lavoro normale avrà un incontro scontro con una sua vecchia conoscenza e le carte in tavola potrebbero in un attimo cambiare. Ma il destino colpisce anche Serena che a causa di un grave malore viene accompagnata all’ospedale da Filippo. Leonardo non prenderà molto bene il loro riavvicinamento e si recherà alla struttura per capire cosa ci facessero insieme.

Le pressioni di Leonardo nei confronti di Serena diventeranno sempre più pensanti: lui vuol far parte della vita di suo figlio e non permetterà a nessuno di mettersi in mezzo. La situazione è sfuggita di mano alla povera Serena?

Marina e Fabrizio dopo un acceso scontro faranno nuovamente pace. Ma Alberto Ferri ha in mente un piano dei suoi, coinvolgendo Lara e cercando di creare un gioco che non passerà inosservato alla scaltra Marina.

La vendetta di Giulia e Ornella

L’ispettore Torre darà a Giulia una notizia non attesa e questa la getterà nello sconforto. Non accettando quello che sta accadendo, la Poggi decide di tramare un piano contro Marco Modica tenendo vivi i profili social. La donna è decisa più che mai ad incastralo e per farlo chiede aiuto ad Ornella.

Focus anche su Rossella costretta a subire i duri ritmi dell’amica Ilaria: Silvia deciderà di non mettersi da parte ma intervenire per far ragionare la figlia.

Niko e Susanna si riavvicinano? La loro complicità sul lavoro potrebbe far scattare nuovamente l’amore tra i due – che non si è mai placato ma al massimo accantonato il giorno del matrimonio. Ne vedremo delle belle!