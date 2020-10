Un Posto al Sole, anticipazioni 14 ottobre: Filippo scopre tutta la verità

Le nuove anticipazioni di Un Posto al Sole ci lasciano senza parole, soprattutto dopo aver saputo che Filippo scoprirà tutta la verità!

Sono momenti delicati tra i personaggi di Un Posto al Sole con focus su Filippo che scoprirà tutta la verità: come affronterà questa notizia inaspettata?

Giochi di seduzione tra Lara e Roberto

Intrighi amorosi e passioni che si risvegliano a Palazzo Palladini. Marina e Fabrizio dopo una lunga e violenta litigata, avranno un momento di pace riavvicinandosi l’un l’altro e scoprendo un sentimento sempre presente.

Una nuova coppia sta per nascere ovvero quella composta da Roberto Ferri e Lara, che dopo un momento di complicità per incastrare Marina scopriranno una intesa molto particolare. Vedremo un corteggiamento serrato da parte di entrambi: come andrà a finire?

Svolta anche per Niko che lavorando fianco fianco di Susanna proverà in un riavvicinamento. Le ferite sono ancora aperte e tutto potrebbe accadere: le anticipazioni non ci parlano di altri elementi, ma sono molti i fan che fanno il tifo per questa giovane coppia.

Filippo scopre tutta la verità

Abbiamo lasciato Filippo mentre accompagna Serena in ospedale. La donna infatti si era recata da Sartori per svelare alcune verità nascoste ma un malore la coglie all’improvviso, tanto da dover interrompere il delicato discorso.

Leonardo, una volta saputo dell’accaduto, si reca velocemente in ospedale e resta di stucco nel vedere sul posto Filippo. Per questo motivo rivendica il suo ruolo di padre e svela a Filippo tutta la verità: Sartori è quindi costretto a farsi da parte e questa notizia lo manderà in netta confusione.

Per questo motivo Leonardo approfitterà della situazione e cercherà di farsi spazio nella vita della giovane donna.

Giulia Poggi ha prove a sufficienza per incastrare Modica, grazie alla decisione di tenere i profili social attivi e all’aiuto prezioso di Ornella.