Un Posto al Sole, anticipazioni 14 giugno: Mimmo si arrende e confessa

Un Posto al Sole ci lascia sempre con molti dubbi e tante domande, soprattutto sulla rapina che è uno degli episodi particolari delle ultime settimane

Mimmo è uno dei protagonisti di Un Posto al Sole e le cose potrebbero presto cambiare, grazie a Michele.

Il ritorno di Assunta

Mentre Guido è alle prese con i suoi pensieri e la notizia del nuovo figlio – inaspettato – e Vittorio si fa contendere da ben due ragazze, il ritorno di Assunta potrebbe rompere gli equilibri.

L’ex moglie di Guido si sente estremamente sola ed ha bisogno di tornare a Napoli per vedere come se la cava suo figlio, ma soprattutto quali siano i problemi irrisolti di Guido.

Non ci sono ancora dettagli in merito al suo ritorno, molto gradito, ma quello che è certo è che metterà in confusione tutti soprattutto Mariella, che visto il momento di crisi con Guido valuterà questo nuovo arrivo inopportuno.

Anche Vittorio vedrà il ritorno della madre come strano, proprio in questo momento di forte crisi del padre. Cosa succederà?

Mimmo si arrende dopo la rapina

Mimmo insieme al suo amico non hanno fatto le cose per bene, soprattutto per la minaccia di Patrizio e la reazione di Arianna che ha tirato fuori una pistola inaspettatamente.

Lui rapisce Michele convinto di poterla fare franca, ma ora è tutto nelle mani di Saviani che cerca di trovare il suo lato debole e portarlo verso la confessione. Gli consiglia di costituirsi e fare in modo che tutto si svolga nel migliore dei modi.

Mentre Michele vorrebbe aiutare il ragazzo in seria difficoltà e pentimento, Otello e Silvia gli si metteranno contro visto tutto quello che ha combinato nell’ultimo periodo.