Un Posto al Sole, “L’estrema decisione di Giulia”: anticipazioni sino al 14 febbraio

Un posto al sole torna in onda su Rai 3 con nuove e imperdibili puntate che vedranno protagonista in particolare il personaggio di Giulia

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi di una delle soap opere più amate dagli italiani, Un posto al sole.

La confusione di Giulia

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate in onda dal 10 al 14 febbraio raccontano che Giulia vivrà un periodo di profonda confusione.

La Poggi verrà messa in guardia dai suoi figli e dagli amici per via della situazione ambigua e che continua ad andare avanti con il personaggio di Marcello.

Giulia non saprà a chi credere e, se effettivamente nutrirà dei dubbi nei confronti di Marcello, allo stesso tempo non accetterà il fatto di aver subito un raggiro.

La donna, sempre più affranta, deciderà di parlare con Marcello, e di confrontarsi con lui.

Nel frattempo, Vittorio comincerà a sentire il peso della convivenza con i suoi e si confronterà con l’amico Patrizio. I due ragazzi progetteranno di andare a vivere insieme, ritagliandosi però ciascuno i propri spazi.

La fine di Marcello

Giulia, alla fine, deciderà di accogliere i consigli di chi le vuole bene e di chiudere quindi tutti i contatti con Marcello.

Nonostante la rottura con l’uomo e la fine della truffa, Giulia sarà comunque molto sconfortata per via della forte delusione ricevuta dal suo amico, che aveva soltanto intenzione di truffarla.

Nel frattempo Alberto si troverà in difficoltà sul lavoro ai cantieri. L’uomo non si arrenderà e deciderà di impegnarsi in modo da cambiare la sua situazione e tornare ad avere il controllo.

Quindi si rivolgerà a una sua vecchia conoscenza: tale decisione non sarà per nulla gradita da Clara. A quel punto la madre della cameriera agirà in difesa della figlia, scagliandosi contro l’imprenditore. Nunzia andrà su tutte le furie e cercherà di vendicarsi dell’uomo, contattando un misterioso personaggio del passato.