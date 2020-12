Un Posto al Sole, anticipazioni al 14 dicembre: la terribile vendetta di Rossella

Le nuove puntate di Un Posto al Sole non avranno molto da lasciare alla nostra immaginazione, con la terribile vendetta di Rossella.

Incomprensioni tra Guido e Mariella

Tra le tante trame che si andranno a seguire durante la prossima settimana della soap napoletana più amata, ci sarà un incompresione nella coppia formata da Guido e Mariella.

Mariella infatti avrà una buona notizia da dare al marito, ma nonostante questo lui non sarà per nulla contento. Inoltre tra i protagonisti vedremo anche Cerry che si cimenterà nel ruolo insolito del baby sitter improvvisato, ma anche in questo caso non ci sarà entusiamo da parte dell’uomo.

Intanto Cotugno non riesce a togliersi dalla testa Bice e nelle prossime puntate potrebbe accadere qualcosa di insolito. Guido intanto non si da per vinto e indaga su chi possa essere l’autore della lettera inviata a Sergio Massaro: a quanto pare riuscirà a trovare la persona sospettata, ma sarà veramente lui o si nasconde qualcosa di ancora più grande dietro tutto questo?

La vendetta di Rossella

Ma nelle prossime puntate ci saranno non poche novità in merito alla coppia formata da Rossella e Patrizio. Ricordiamo che i due hanno iniziato nuovamente a vedersi dopo aver capito che ci fosse ancora amore, ma Patrizio è combattuto vista la sua scappatella con Ilaria.

Purtroppo – nonostante gli amici gli avessero detto di non farlo – Patrizio in un attimo di sincerità cercherà di far presente a Rossella tutta la verità sul suo rapporto con Ilaria. Il suo tormento potrebbe quindi finire in un disastro: quello che viene a galla è che Rossella si vendicherà contro il suo ragazzo e contro Vittorio.

Ma per maggiori dettagli dobbiamo attendere i prossimi spoiler!